1985-1986'da TFF başkanlığı yapan Erdoğan Ünver hayatını kaybetti

1985-1986'da TFF başkanlığı yapan Erdoğan Ünver hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eski başkanlarından Erdoğan Ünver hayatını kaybetti. TFF'den yapılan açıklamada, 13 Ağustos 1985-10 Ocak 1986 tarihlerinde federasyon başkanlığı görevini yürüten Ünver'in vefatının derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eski başkanlarından Erdoğan Ünver, hayatını kaybetti.
TFF'den yapılan açıklamada, 13 Ağustos 1985-10 Ocak 1986 tarihlerinde federasyon başkanlığı görevini yürüten Ünver'in vefatının derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Erdoğan Ünver'e Allah'tan rahmet, ailesi ile yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Kaynak: AA