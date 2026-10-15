Haberler

1985-1986'da TFF başkanlığı yapan Erdoğan Ünver hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eski başkanlarından Erdoğan Ünver hayatını kaybetti. TFF'den yapılan açıklamada, 13 Ağustos 1985-10 Ocak 1986 tarihlerinde federasyon başkanlığı görevini yürüten Ünver'in vefatının derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eski başkanlarından Erdoğan Ünver, hayatını kaybetti.

TFF'den yapılan açıklamada, 13 Ağustos 1985-10 Ocak 1986 tarihlerinde federasyon başkanlığı görevini yürüten Ünver'in vefatının derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Erdoğan Ünver'e Allah'tan rahmet, ailesi ile yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA
Meteoroloji uzmanı Ahmet Köse, İstanbul’u vuran sağanağı anlattı: Atalarımız 'Meryem Ana Fırtınası' dermiş

Tam da 14 Ekim'de! İstanbul'u vuran felaketin tarihteki adı buymuş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Asensio depremi! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Fenerbahçe'de Asensio depremi! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Cemre Baysel ile Emirhan Topçu hakkında aşk iddiası! Annesinin takibi dikkat çekti

Cemre Baysel ile ilgili bomba iddia! Ünlü futbolcuyla aşk yaşıyor
Sakarya Sapanca'da bungalov azgın sulara kapılıp sürüklendi

Sapanca'da korku filmi gibi anlar! Sel bungalovu önüne katıp götürdü
FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası'nı yatırımcılara açma fikri nedeniyle özür diledi

Hatasını anlayıp yola geldi! Herkesin önünde açık açık özür diledi
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor
Hem yetim hem hafızdı! 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı

Hem yetim hem hafızdı! 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı
Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar

Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar