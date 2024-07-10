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1984 Muşspor Yeni Sezon Öncesi Kadrosunu Güçlendiriyor

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TFF 3. Lig'de mücadele eden 1984 Muşspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladı. İç ve dış transferlerle takımın ihtiyaçları karşılanırken, hedef şampiyonluk.

TFF 3. Lig'de mücadele eden 1984 Muşspor yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen 1984 Muşspor'da imzalar art arda geldi. 1984 Muşspor, TFF 3. Lig'de yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı. Yapılan görüşmeler ve anlaşmalar sonucunda, takımın ihtiyacı olan mevkilere yetenekli oyuncular transfer edilerek, hem savunma hem de hücum hattı güçlendirilmeye çalışılıyor.

1984 Muşspor 2024-2025 sezonu için transfer çalışmaları kapsamında 7 isimle anlaştı. İç transferde 3 isimle yeniden anlaşma sağlayan 1984 Muşspor, kadrosuna ise yeni 4 önemli takviye yaptı. İç transferde kaptan Efe Karaoğlu, Yusuf Yıldırım ve Fatih Yıldırım ile yeniden anlaşan Muşspor, dış transferde ise geçtiğimiz sezon devre arasında sarı-beyazlı takımdan Balıkesirspor'a giden Kadir Torbacı ile tekrar anlaşıldı. Forvet, kale ve defansa takviye yapan Muşspor, Bursa Yıldırımspor'dan sağbek Emirhan Kayalar, Batman Petrolspor'dan forvet oyuncusu Yakup Alkan ve Kaleci Enes Çetin ile sözleşme imzaladı.

32 yaşındaki forvet oyuncusu Yakup Alkan, kariyeri boyunca çıkmış olduğu 107 karşılaşmada 139 gol atma başarısı gösterdi.

Kariyeri boyunca 38 karşılaşmada forma giyen başarılı eldiven 27 yaşındaki kaleci Enes Çetin, bir dönem Muşspor forması da terletti.

24 yaşındaki Emirhan Kayalar, kariyeri boyunca 83 karşılaşmada forma giydi. Malatya'da forma giydiği dönemde U21 ve U19 Süper Lig karşılaşmasına çıkmayı başardı.

Kulüp başkanı Fatih Cengiz, transferlerin devam edeceğini belirterek, şampiyonluğa oynayabilecek bir takımın inşası için çalışmalarının devam ettiğini ve yakın zamanda yeni transferleri de açıklayacaklarını söyledi. Başkan Cengiz, "Yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmek istiyoruz. Amacımız, 1984 Muşspor'u hak ettiği yerlere taşımak ve taraftarlarımızı mutlu etmek. Bunun için de gerekli adımları atıyoruz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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