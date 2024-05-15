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1984 Muşspor, Sebat Gençlikspor'a 1-0 mağlup oldu

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TFF 3. Lig Play-Off yarı final ilk maçında 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Sebat Gençlikspor'a 1-0 mağlup oldu. Golü atan oyuncu Veysel Sönmezsoy oldu.

TFF 3. Lig Play-Off yarı final ilk maçında 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Sebat Gençlikspor'a 1-0 mağlup oldu

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Serdar Osman Akarsu, Arif Dilmeç

1984 Muş Spor: Salih Zafer Kurşunlu, Efe Karaoğlu, Atalay Gürel, Mahsun Çapkan, Ahmet Abdullah Çakmak, Furkan Gedik (Ömer Çetinbaş dk. 86), Taha Tunç (İlker Avşar dk. 65), Ozan Papaker (Yusuf Mervan Yiğit dk. 65), İlker Günay, Kadir Yazıcı, Yusuf Yıldırım

Sebat Gençlikspor: Emrah Çırak, Tayfun Çulha, Veysel Sönmezsoy (Ökkeş Karaoğlu dk. 88), Önder Selimoğlu (Volkan Uluğ dk. 80), Seçim Can Koç, Ömer Kandemir, M. Sıddık İstemi (Burak Can Akıncı dk. 88), Muhammed Enes Doğan, Onur Bilgin, Onur Seis, Gökhan Alsan (Rıdvan Bingöl dk. 74)

Gol: Veysel Sönmezsoy (dk. 44) (Sebat Gençlikspor)

Sarı Kartlar: Mahsun Çapkan (1984 Muş Spor), Veysel Sönmezsoy, Rıdvan Bingöl, Volkan Uluğ (Sebat Gençlikspor) - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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