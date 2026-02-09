1971'den beri böylesi görülmedi! Tarihi maçta tarihi skor

Paris Saint-Germain, Fransa futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Le Classique'te Olimpik Marsilya'yı farklı mağlup ederek derbi tarihine geçti.

PARC DES PRINCES'TE FARKLI GALİBİYET

Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Parc des Princes'te oynanan mücadelede PSG, ezeli rakibi Marsilya'yı 5-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 12 ve 37. dakikalarda Ousmane Dembele, 64. dakikada Facundo Medina (kendi kalesine), 66. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 74. dakikada Lee Kang-In kaydetti.

DERBİ TARİHİNİN EN FARKLI SKORU

Alınan bu sonuç, 1971 yılından bu yana oynanan Le Classique maçları arasında en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti. PSG, derbi tarihindeki 112. maçında 53. kez sahadan galip ayrıldı.

LİDERLİK KORUNDU

Bu galibiyetle puanını 51'e yükselten Paris Saint-Germain, Ligue 1'de liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı.

MARSİLYA İÇİN ZİRVE HAYAL OLDU

39 puanda kalan Marsilya, son iki haftada yaşadığı puan kayıplarıyla liderin 12 puan gerisine düştü. Bu sonuçla birlikte Marsilya'nın şampiyonluk umutları büyük ölçüde tükendi. PSG, gelecek hafta Rennes deplasmanında sahaya çıkacak. Marsilya ise evinde Strasbourg'u ağırlayacak.