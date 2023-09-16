1969 Bilecik Spor Kulübü, Çankırı maçı öncesi hazır

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası ön eleme turunda Çankırı Saray Spor ile karşılaşacak. Maç öncesi son antrenmanını tamamlayan kulüp, turu geçmeyi hedefliyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, zorlu Çankırı maçı öncesi tüm hazırlıklar tamam.

Ziraat Türkiye Kupası ön eleme turunda 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Çankırı Saray Spor, yarın Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'nda saat 15.30'da karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi maçın oynanacağı statta son antrenmanını yapan 1969 Bilecik Spor Kulübü maç saatini beklemeye başladı. Çift kalede futbolcuların hırsları yüzlerine yansırken, yönetim tam kadro antrenmanı izledi. Kırmızı şimşeklerde hedef turu geçmek.

Öte yandan zorlu maç öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü yönetimi herkesi maça devet ederek, günün birlik ve beraberlik günü olduğu ifade ettiler. - BİLECİK