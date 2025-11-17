Haberler

1966 Turanspor, Belsinspor'u 3-2 ile Geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden 1966 Turanspor, Belsinspor'u 3-2 yenerek son 5 maçında 15 puan topladı ve ligin 9. haftasında çıkışını sürdürdü.

Kayseri 1.Amatör Küme A Grubu ekiplerinden 1966 Turanspor ligin 9. haftasında Belsinspor'u 3-2 yenerek çıkışını sürdürdü. Bordo-mavililer son 5 maçını kazanarak 15 puan topladı.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Mustafa Kadıoğlu, Dilber Sıla Başıaçık, Pınar Çolak

1966 Turanspor: Baykal Altay, Emre Akyüz, Uğur Karahançer, Okan Özdemir, Okan Uçar, Emrecan Tepedaş (Mustafa Bulut dk. 78), Ahmet Bircan Doğrucan, Kadir Güngör, Deniz Karatut, Kemal Kaya (Şaban Balaban dk. 46),(Asaf Akkuş dk. 86), Fevzi Koçyiğit

Belsinspor: Vedat Arısoy (Mehmet Gedik dk. 46), Mustafa Ünlüleblebici (Furkan Gülce dk. 80), Ahmet Temur, Salih Can Kara, Alihan Acay (Okan İpek dk. 90), Samet Gümüş (Mehmet Altıparmak dk. 46), Mehmet Ali Yıldırımer (Kahraman Yurday dk. 73), Mehmet Bozdoğan, Yusuf Arslantürk, Tolga Tokuş, Burhan Gazi Şahin

Goller: Emre Can Tepedaş (dk. 5, 78), Okan Uçar (dk. 16) (1966 Turanspor), Ahmet Temur (dk. 12), Alihan Acay (dk. 45) (Belsinspor)

Kırmızı kart: Eren Ayyıldız (dk. 45) (Belsinspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
TBMM'de bir ilk! 'Kürtçe' ifadeler tutanaklara geçti

TBMM'de yeni sürecin yansımaları! İlk kez tutanaklara geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler

Tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi

Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi
Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı

Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler

Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır! İmamoğlu'nu ziyarette pas geçti

Silivri'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.