1926 Bulancakspor, Düzcespor'a Yenildi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 6. haftasında 1926 Bulancakspor, konuk ettiği Düzcespor'a 1-0 mağlup oldu. Düzcespor'un golü Ufuk Birdal'dan geldi.

Stat: Bulancak İlçe

Hakemler: Levent Balcı, Mücahit Değermenci, Buğra Doğhan

1926 Bulancakspor: Umut, Selman Faruk, Hamit, Enes, Serhat (Görkem dk. 88), Ataberk, Zafer (Arda dk. 80), Abdullah (Hasan Ali dk. 46), Mustafa (Ahmet Tarık dk. 88), Mertkan (Yakup dk. 46), Hakan

Düzcespor: Mustafa Erdem, Emre Yıldırım, Enescan (Mehmet Refik dk. 90), Eray (Emir dk. 90), Ufuk (Alperen dk. 90), Emre Turan, Abdulcebrail, Abdurrahman, İsa, Emircan (Ahmet Enes dk. 90+6), Berat (Yusuf Enes dk. 56)

Gol: Ufuk Birdal (dk. 67) (Düzcespor)

Sarı kartlar: Zafer Ergün, Serhat Emirler (1926 Bulancakspor) - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
