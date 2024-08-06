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1922 Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Aksu: Yeni sezon öncesi hedefimiz mücadeleci bir takım oluşturmak

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1922 Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Aksu, yeni sezon öncesi hedeflerini açıkladı. Aksu, oyuna hükmeden ve mücadeleci gücü yüksek bir takım oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Konyaspor, üçüncü etap kamp hazırlıkları için Kocaeli Kartepe'de devam edecek.

1922 Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Aksu, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Aksu, yeni dönemde topa sahip olan, oyuna hükmeden ve mücadeleci gücü yüksek bir takım oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden Konya'da devam eden 3. Lig takımlarından 1922 Konyaspor, üçüncü etap kamp hazırlıkları için Kocaeli Kartepe'de devam edecek. Çalışmalarının, yoğun ve yorucu bir şekilde devam ettiğini belirten Teknik Direktör İsmail Aksu, "Yeni sezon hazırlıklarımızı 15 gündür Konya'da gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız, yoğun ve yorucu bir şekilde geçiyor. Bu dönemde bir yandan kuvvet, bir yandan da taktik antrenmanlara ağırlık veriyoruz. İkinci etap kamp çalışmalarımızı bu hafta sonu tamamlayacağız. Konyaspor U19 takımıyla hazırlık maçı oynayarak son durumumuzu görme fırsatı yakalayacağız. Kısa bir iznin ardından ise Kocaeli Kartepe'de üçüncü etap kampımız başlayacak. Orada daha çok hazırlık maçları oynayarak kurguladığımız oyun sistemi oturtmaya çalışacağız" dedi.

"Oyuna hükmeden mücadeleci bir takım"

Yarıştıkları ligin zorluğuna dikkat çeken İsmail Aksu, "3. Lig daha çok mücadele ve fiziğin öne çıktığı bir yer olsa da sahaya hem mücadele edip hem de güzel oyun yansıtmak için çıkacağız. Konyaspor A Takımı'na oyuncu verebilmek en büyük hayalimiz. Bu çerçevede, sezon başından beri üzerinde çalıştığımız bir sistem var. Pas oyununu benimseyen, daha çok topa sahip olan, oyuna hükmeden, mücadele gücü yüksek, gelişen ve gelişime açık bir takım olmak istiyoruz. Bunun için de lig başlayana kadar olabildiğince hazır hale gelmek istiyoruz. Takımımızın iskeletini oluşturduk ancak ihtiyaç duyduğumuz mevkilere de takviyeler yaparak yeni sezona güçlü bir 1922 Konyaspor olarak girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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