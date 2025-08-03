19 yıllık futbol kulübü Efeler 09, isim değişikliğine gitti

19 yıllık futbol kulübü Efeler 09, isim değişikliğine gitti
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Efeler 09 SK, isim değişikliği için başvuru yaptıklarını ve "Söke 1970 SK" olarak isim değişikliği onayını aldıklarını duyurdu.

2006 yılında kurulan TFF 3. Lig'deki Aydın temsilcilerinden Efeler 09 SFK'nın isim değişikliği başvurusu Futbol Federasyonu'nda onaylandı.

YENİ ADI SÖKE 1970 SK

Daha önce adı Yeni Sökespor olması beklenen kulübün adı onay çıkmayınca Söke 1970 SK olduğu açıklandı. Renklerini de Kırmızı-lacivert olarak belirleyen Söke 1970 SK, yeni sezonda yeni ismiyle devam edecek.

19 yıllık futbol kulübü Efeler 09, isim değişikliğine gitti

TRANSFERLERİN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Transfer çalışmalarını da sürdüren Söke ekibi, önümüzdeki günlerde anlaşma sağladığı isimleri arka arkaya açıklaması bekleniyor. Söke 1970 SK, yeni sezonda da yoluna 3. Lig'de devam edecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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