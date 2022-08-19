Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan Kaplan resmen Ajax'ta! Bonservis bedeli kulüp tarihine geçti

Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan Kaplan, Hollanda'nın köklü takımlarından Ajax'a transfer oldu. 19 yaşındaki stoper, Amsterdam'daki sağlık kontrollerinin ardından Ajax ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-Mavililer, bu transferden 9.5 milyon euro bonservis geliri elde etti. Ayrıca Ajax, Ahmetcan'ın bir sonraki transferinden elde edeceği bonservis gelirinin yüzde 15'ini de bordo mavili ekibe verecek. Öte yandan Kaplan, Yusuf Yazıcı'dan sonra kulüpten ayrılan en pahalı ikinci oyuncu oldu.

Trabzonspor, altyapısından yetişen 19 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan'ı, 9.5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Ajax'a sattı.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Trabzonspor'un altyapısından yetişen 19 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan, Trabzonspor forması altında gösterdiği performans ile Avrupa ülkelerinin radarına girmişti. Bunun üzerine Hollanda devi Ajax elini çabuk tutarak, genç stoper ile 9.5 milyon euro bonservis karşılığında 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ahmetcan Kaplan'ın Ajax Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Ajax, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 9.500.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, 9.500.000.-EUR'u aşan kısmın %15'i Ajax tarafından Kulübümüze ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, elde edilen transfer gelirinin %5.3 ü oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.