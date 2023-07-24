19 Yaş Altı Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından düzenlenen 19 Yaş Altı Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası, yarın İstanbul'da başlıyor. Şampiyona, Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek ve 30 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek. Toplam 8 milli sporcu, 4 kadın ve 4 erkek kategorisinde mücadele edecek. Şampiyonanın programı ise açıklandı.

19 Yaş Altı Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası, yarın İstanbul'da start alacak.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Uluslararası Modern Pentatlon Birliği ile birlikte düzenleyeceği ve 30 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek şampiyonaya Burhan Felek Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.

Organizasyonda 4 kadın ve 4 erkek olmak üzere toplam 8 milli sporcu mücadele edecek.

Şampiyonanın programı şöyle:

25 Temmuz Salı:

14.00-16.00 Kadınlar bayrak

18.00-20.00 Erkekler bayrak

20.30 Ödül töreni

26 Temmuz Çarşamba:

Kadınlar eleme turları

10.00-20.00 A-B-C Grubu

27 Temmuz Perşembe:

Erkekler eleme turları

10.00-20.00 A-B Grubu

28 Temmuz Cuma:

10.00-12.00 Kadınlar eskrim sıralama turları

14.00-16.00 Erkekler eskrim sıralama turları

29 Temmuz Cumartesi:

16.00-18.15 Kadınlar finali

20.00-22.15 Erkekler finali

22.45 Ödül töreni

30 Temmuz Pazar

18.00-20.00 Karışık bayrak yarışı

20.15 Ödül töreni