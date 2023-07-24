19 Yaş Altı Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor
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Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından düzenlenen 19 Yaş Altı Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası, yarın İstanbul'da başlıyor. Şampiyona, Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek ve 30 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek. Toplam 8 milli sporcu, 4 kadın ve 4 erkek kategorisinde mücadele edecek. Şampiyonanın programı ise açıklandı.
19 Yaş Altı Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası, yarın İstanbul'da start alacak.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Uluslararası Modern Pentatlon Birliği ile birlikte düzenleyeceği ve 30 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek şampiyonaya Burhan Felek Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.
Organizasyonda 4 kadın ve 4 erkek olmak üzere toplam 8 milli sporcu mücadele edecek.
Şampiyonanın programı şöyle:
25 Temmuz Salı:
14.00-16.00 Kadınlar bayrak
18.00-20.00 Erkekler bayrak
20.30 Ödül töreni
26 Temmuz Çarşamba:
Kadınlar eleme turları
10.00-20.00 A-B-C Grubu
27 Temmuz Perşembe:
Erkekler eleme turları
10.00-20.00 A-B Grubu
28 Temmuz Cuma:
10.00-12.00 Kadınlar eskrim sıralama turları
14.00-16.00 Erkekler eskrim sıralama turları
29 Temmuz Cumartesi:
16.00-18.15 Kadınlar finali
20.00-22.15 Erkekler finali
22.45 Ödül töreni
30 Temmuz Pazar
18.00-20.00 Karışık bayrak yarışı
20.15 Ödül töreni