19 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Dünya Dördüncüsü Oldu
Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, Polonya'yı 3-0 yenerek üçüncülük maçını kaybetti ve şampiyonayı dördüncü sırada tamamladı.
19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda dördüncü oldu.
Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan üçüncülük maçında Türkiye, Polonya ile karşı karşıya geldi.
Rakibine 25-19, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, dünya dördüncüsü olarak turnuvayı tamamladı.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor