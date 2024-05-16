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19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı Moldova ile Özel Maçlara Hazırlanıyor

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, 23-26 Mayıs tarihlerinde Moldova ile deplasmanda özel maçlar oynayacak. Milli takımın kadrosunda ise birçok genç yetenek yer alıyor.

19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı'nın 23-26 Mayıs'ta Moldova ile deplasmanda oynayacağı özel maçların kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar özel turnuvada Moldova ile 3 kez karşılaşacak. Milliler, 18-21 Mayıs'ta Adana'da hazırlıkları yaptıktan sonra Moldova'ya gidecek.

Teknik direktör Murat Kaya yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Ferhan Çiçek (Beyoğlu Yeni Çarşı), Baki Enes Başbuğ Erküt (Gençlerbirliği)

Savunma: Recep İnanç (Bursaspor), Emin Arda Doğan, Taha Necati Atay (Gençlerbirliği), Ömer Arda Kara (Erzurumspor FK)

Kanat: Ahmet Yılmaz (Adana Demirspor), Efecan Özdemir (Afjet Afyonspor), Mustafa Ege Bilim (Kocaelispor), Eren Bayar (Patroeisden), Bekir Efe Karaşahin (Fa La Baracca)

Forvet: Alpercan Nar (Adana Demirspor), Burhan Tuzun (Adanaspor), İsa Halidi (Galatasaray)

Kaynak: AA / Spor

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