19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, U19 Balkan Şampiyonu Oldu
19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen U19 Balkan Şampiyonası'nda finalde Sırbistan'ı 3-1 mağlup ederek namağlup şampiyon oldu. Turnuvada milli takımdan Ata Ünver MVP, Abdulvahap Han en iyi orta oyuncu ve Recep Çınar Yağlı en iyi libero ödüllerini kazandı.
19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen U19 Balkan Şampiyonası'nda namağlup Balkan şampiyonu oldu.
Bosna Hersek'te düzenlenen U19 Balkan Şampiyonası'nda 19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, final maçında Sırbistan'ı 25-22, 24-26, 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup ederek Balkan şampiyonu oldu.
Final maçının ardından yapılan törende milli takımdan Ata Ünver, 'En Değerli Oyuncu' (MVP), Abdulvahap Han 'En iyi orta oyuncu' ve Recep Çınar Yağlı da 'En iyi libero' ödüllerinin sahibi oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor