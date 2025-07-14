19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, U19 Balkan Şampiyonu Oldu

19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen U19 Balkan Şampiyonası'nda namağlup Balkan şampiyonu oldu.

Bosna Hersek'te düzenlenen U19 Balkan Şampiyonası'nda 19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, final maçında Sırbistan'ı 25-22, 24-26, 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup ederek Balkan şampiyonu oldu.

Final maçının ardından yapılan törende milli takımdan Ata Ünver, 'En Değerli Oyuncu' (MVP), Abdulvahap Han 'En iyi orta oyuncu' ve Recep Çınar Yağlı da 'En iyi libero' ödüllerinin sahibi oldu. - İSTANBUL