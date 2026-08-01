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19 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda Türkiye'yi 3 sporcu temsil edecek

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Bulgaristan'da düzenlenecek 19 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda Türkiye'yi 3 sporcu temsil edecek.

Bulgaristan'da düzenlenecek 19 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda Türkiye'yi 3 sporcu temsil edecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Plovdiv kentinde 6-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda 55 ülkeden 660 sporcu, dünya şampiyonluğu için kürek çekecek.

Plovdiv Uluslararası Kürek Kanalı'nda düzenlenecek şampiyonada 14 tekne sınıfında yarışlar yapılacak.

Türkiye, organizasyonda erkek tek çifte ve erkek iki çifte kategorilerinde madalya mücadelesi verecek.

Milli takım adına erkek tek çifte kategorisinde Cevdet Ege Mutlu, erkek iki çifte kategorisinde ise Kaan Korkmaz ile Alperen Aydın yarışacak.

Eleme yarışlarının 6 Ağustos'ta başlayacağı şampiyona, 9 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek final yarışları ve madalya törenleriyle tamamlanacak.

Kaynak: AA
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