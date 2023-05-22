19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Bilardo Turnuvası yapıldı

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo İl Temsilciliğinin ortaklaşa organize ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 3 Bant Bilardo Turnuvası yapıldı.