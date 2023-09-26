19. Asya Oyunları Hangzhou'da devam ediyor

1. 19. Asya Oyunları'nın mekanlarından çeşitli görüntüler

19. Asya Oyunları halihazırda Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da devam ediyor.

Çin, 1990'daki Beijing ve 2010'daki Guangzhou'nun ardından üçüncü kez Asya Oyunları'na ev sahipliği yapıyor.

Sporcular, 19. Asya Oyunları'ndan başarıyla dönme hedeflerini dile getirdiler.

"Asya Oyunları'ndan beklentimiz müsabakaları en iyi şekilde tamamlamak. Hangzhou oldukça güzel bir şehir. Asya Oyunları'nı güçlü bir şekilde tamamlamaları için takımımıza en iyi dileklerimizi sunuyoruz."

"Bu benim Asya Oyunları'na ikinci katılışım. Burası çok güzel bir yer ve çok güzel bir organizasyon. Saha, yemek, dinlenme odası her şey çok iyi. Müsabakalara iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Umarım madalya sıralamasında (podyumda) yerimizi alabiliriz."

"Burası çok yenilikçi bir alan. Bunu planlamak için çok zaman harcadıklarını söyleyebilirim. Rekabet edebilmemizi ve başarılı olmamızı çok rahat ve kolay hale getiriyor. Bunun için minnettarız. Antrenman yapıyoruz. Tüm yarışmalarda olduğu gibi, bir antrenman döngüsü yaparak hazırlanıyor ve en iyisini umuyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)