19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm kadınlar 4x400m bayrak finalinde Şevval Ayaz, Ekaterina Guliyev, Tuğba Toptaş ve Büşra Yıldırım'dan oluşan milli...
İhlas Haber Ajansı - Spor
19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm kadınlar 4x400m bayrak finalinde Şevval Ayaz, Ekaterina Guliyev, Tuğba Toptaş ve Büşra Yıldırım'dan oluşan milli takım, yapılan itiraz sonrası Fas'ın diskalifiye edilmesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm kadınlar 4x400m bayrak finalinde Şevval Ayaz, Ekaterina Guliyev, Tuğba Toptaş ve Büşra Yıldırım'dan oluşan milli takım, yapılan itiraz sonrası Fas'ın diskalifiye edilmesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor