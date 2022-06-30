19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda okçuluk branşında müsabakalar yapıldı. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda okçuluk branşında müsabakalar yapıldı. Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda Mete Gazoz, klasik yay erkekler kategorisinde sırasıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sporcusu Konstantinos Loizou, Sırbistan'dan Mihajlo Stefanovic, Slovenya'dan Ziga Ravnikar ve İtalya'odan Nicolas Bernardi'yi yenerek finale yükseldi. Mete, finalde İtalyan Federico Musolesi ile karşılaşacak. Klasik yay kadınlarda ilk turu bay geçen Ezgi Başaran, ikinci turda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sporcusu Christina Hadjierotocritou, çeyrek finalde İspanyol Elia Canales'i yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde bir diğer İspanyol Leyre Fernandez Infante'yi yenilen Ezgi, bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Ezgi, bronz madalya maçında Fransız Anaelle Florent ile karşılaşacak. İlk turu bay geçen Klasik Yay Karışık Takımı, çeyrek finalde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yarı finalde de İspanya'yı yenerek finale yükseldi. Milliler, finalde İtalya ile karşılaşacak. Madalya mücadeleleri yarın yapılacak. Klasik yay erkeklerde Muhammed Yıldırmış ilk turda, Samet Ak ikinci turda, Yasemin Ecem Anagöz ve Gülnaz Büşranur Coşkun ise çeyrek finalde rakiplerine yenilerek turnuvaya veda etti. Yarın ayrıca Klasik Yay Kadın Takımı İtalya'ya karşı altın madalya, Klasik Yay Erkek Takımı da İtalya'ya karşı bronz madalya mücadelesi verecek. AA / Muhammed Boztepe - Spor Spor Haberler

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