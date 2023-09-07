18 yıl sonra ilk kez listede yok! İşte Ballon d'Or'a aday gösterilen futbolcular

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or'un aday listesi belli oldu. Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, 18 yılın ardından ilk kez listede yer almadı. Öte yandan bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Barcelona'nın yeni transferi Kim Min-Jae ve Barcelona'da top koşturan İlkay Gündoğan, yılın en iyi oyuncusu ödülüne aday gösterildi.