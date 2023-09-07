18 yıl sonra ilk kez listede yok! İşte Ballon d'Or'a aday gösterilen futbolcular
Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or'un aday listesi belli oldu. Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, 18 yılın ardından ilk kez listede yer almadı. Öte yandan bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Barcelona'nın yeni transferi Kim Min-Jae ve Barcelona'da top koşturan İlkay Gündoğan, yılın en iyi oyuncusu ödülüne aday gösterildi.
Ballon d'Or'un aday listesi belli olurken, Cristiano Ronaldo 18 yılın ardından ilk kez yılın en iyi futbolcusu oylamasında aday gösterilmedi.
MIN-JAE DE ADAY GÖSTERİLDİ
Fenerbahçe forması giydikten sonra adını Avrupa'ya duyuran ve Napoli'nin yolunu tutan Kim Min-Jae, İtalyan ekibiyle lig şampiyonluğu yaşadı. Bayern Münih'e transfer olan Güney Koreli stoper, Ballon d'Or'a aday gösterildi.
NEYMAR LİSTEDE YOK
Öte yandan Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan adayların arasında yer alırken, PSG'den Al-Hilal'e transfer olan Neymar da listede kendine yer bulamadı.
Ballon d'Or'un 2023 yılı adayları şöyle:
- Josko Gvardiol (Manchester City, Hırvatistan)
- Jamal Musiala (Bayern Münih, Almanya)
- Andre Onana (Manchester United, Kamerun)
- Karim Benzema (Al Ittihad, Fransa)
- Muhammed Salah (Liverpool, Mısır)
- Bukayo Saka (Arsenal, İngiltere)
- Kevin de Bruyne (Manchester City, Belçika)
- Jude Bellingham (Real Madrid, İngiltere)
- Randal Kolo Muani (Paris St-Germain, Fransa)
- Bernardo Silva (Manchester City, Portekiz)
- Khvicha Kvaratskhelia (Napoli, Gürcistan)
- Nicolo Barella (Inter, İtalya)
- Emiliano Martinez (Aston Villa, Arjantin)
- Ruben Dias (Manchester City, Portekiz)
- Erling Haaland (Manchester City, Norveç)
- Martin Odegaard (Arsenal, Norveç)
- İlkay Gündoğan (Barcelona, Almanya)
- Yassine Bounou (Al Hilal, Fas)
- Julian Alvarez (Manchester City, Arjantin)
- Vinicius Junior (Real Madrid, Brezilya)
- Rodri (Manchester City, İspanya)
- Antoine Griezmann (Atletico Madrid, Fransa)
- Lionel Messi (Inter Miami, Arjantin)
- Lautaro Martinez (Inter, Arjantin)
- Robert Lewandowski (Barcelona, Polonya)
- Kim Min-jae (Bayern Münih, Güney Kore)
- Luka Modric (Real Madrid, Hırvatistan)
- Kylian Mbappe (Paris St-Germain, Fransa)
- Harry Kane (Bayern Münih, İngiltere)
- Victor Osimhen (Napoli, Nijerya)