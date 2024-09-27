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18 Yaşındaki Milli Badmintoncu Sinem Yıldız, Dünya Gençler Şampiyonası'nda Madalya Peşinde

18 Yaşındaki Milli Badmintoncu Sinem Yıldız, Dünya Gençler Şampiyonası'nda Madalya Peşinde
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Avrupa üçüncüsü milli badmintoncu Sinem Yıldız, 29 Eylül-13 Ekim tarihlerinde Çin'de düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor. Kendisini geliştirdiğini ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirten Yıldız, şampiyonluk hedefliyor.

Avrupa üçüncüsü 18 yaşındaki milli badmintoncu Sinem Yıldız, Dünya Gençler Şampiyonası'nda da kürsüye çıkmak istiyor.

Annesinin yönlendirmesiyle 10 yaşında başladığı badmintonda kısa sürede kendini geliştiren Yıldız, zamanla katıldığı müsabakalarda elde ettiği derecelerle kendisini gösterdi.

Yıldız, badmintonda dört Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa üçüncülüğü elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Bu yıl düzenlenen 4 uluslararası turnuvada 3 şampiyonluk kazanan milli sporcu, 29 Eylül-13 Ekim tarihlerinde Çin'de düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Yıldız: "Daha çok çalıştım, daha çok kazandım"

Milli sporcu Sinem Yıldız, AA muhabirine, kendini geliştirerek sürekli madalya için mücadele ettiğini söyledi.

Badmintonda daha güzel başarılar elde etmek istediğini belirten Yıldız, "Küçükken annem yaz okuluna badmintona başlatmıştı. Sonra devam ettim. İlk başlarda tabii teknik açıdan çok zorluk yaşıyoruz ama sonrasında eğlenceli oluyor. Kendimi geliştirdikten sonra maçlara katıldım. Sonrasında şampiyonluklar gelmeye başladı. Ondan sonra bu sporu daha çok sevmeye başladım. Daha çok çalıştım, daha çok kazandım." dedi.

Yıldız, Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda en iyi şekilde temsil ettiğini belirterek, madalyalarına yenilerini eklemek istediğini dile getirdi.

"İyi dereceler bekliyoruz"

Her şampiyonanın kendisi için ayrı bir tecrübe olduğunu ifade eden Yıldız, "Türkiye şampiyonlukları kazandım, Avrupa üçüncülüğüm var. Bu yıl yapılan dört uluslararası şampiyonada üç şampiyonluk kazandım, birinde de üçüncü oldum. Dünya Gençler Şampiyonası'na katılacağım. Çok iyi hazırlandık. İyi dereceler bekliyoruz. Çin'de bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı okumak istiyoruz. Hedefimiz her zaman şampiyonluk." diye konuştu.

Milli Takım ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Antrenörü Hüseyin Mert ise Sinem Yıldız'ın başarılarının kendilerini gururlandırdığını aktardı.

Şampiyonanın kendileri için önemli olduğunu dile getiren Mert, "Dünya Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Hazırlıklarımız gayet verimli ve turnuvalardan iyi sonuçlar aldık. Bu sonuçlar, bizi Dünya Şampiyonası öncesi daha fazla heyecanlandırıyor, umutlandırıyor. Güzel derecelerin gelmesi, gençlerimizi kürsüde görmek umut vaat ediyor. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Spor

Sinem Yıldız Milli Takım Türkiye Yaşam Eylül Dünya Spor

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