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18 Yaş Altı Erkekler Dünya Sutopu Şampiyonası

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Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Sutopu Takımı, Dünya Şampiyonası play-off ilk turunda Yeni Zelanda'yı 11-10 yenerek ikinci tura yükseldi. Yarın Sırbistan ile çeyrek finale çıkmak için karşılaşacak.

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Sutopu Takımı, Dünya Şampiyonası play-off ilk turunda karşılaştığı Yeni Zelanda'yı 11-10 yenerek tur atladı.

Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, Portekiz'in Rio Maior bölgesinde düzenlenen organizasyonda Yeni Zelanda ile karşılaştı.

Havuzdan 11-10 galip ayrılan ve ikinci tura çıkan Türkiye, yarın TSİ 18.30'da Sırbistan ile çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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