18 Yaş Altı Erkekler Dünya Sutopu Şampiyonası
Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Sutopu Takımı, Dünya Şampiyonası play-off ilk turunda Yeni Zelanda'yı 11-10 yenerek ikinci tura yükseldi. Yarın Sırbistan ile çeyrek finale çıkmak için karşılaşacak.
Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Sutopu Takımı, Dünya Şampiyonası play-off ilk turunda karşılaştığı Yeni Zelanda'yı 11-10 yenerek tur atladı.
Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, Portekiz'in Rio Maior bölgesinde düzenlenen organizasyonda Yeni Zelanda ile karşılaştı.
Havuzdan 11-10 galip ayrılan ve ikinci tura çıkan Türkiye, yarın TSİ 18.30'da Sırbistan ile çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer