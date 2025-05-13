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18 Yaş Altı Softbol Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

18 Yaş Altı Softbol Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı
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Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Softbol Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapıldı. İznik Belediye Spor Kulübü şampiyon olurken, Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ikinci, Ankara Amatör Sporcular ve Spor Adamları Spor Kulübü üçüncü sırayı aldı.

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından organize edilen 18 Yaş Altı Softbol Türkiye Şampiyonası, Ankara'da tamamlandı.

Federasyonun açıklamasına göre, Esenboğa Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda şampiyonluğa İznik Belediye Spor Kulübü ulaştı.

Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ikinci, Ankara Amatör Sporcular ve Spor Adamları Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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