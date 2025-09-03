Haberler

18 Yaş Altı Milli Takım, Vaclav Jezek Turnuvası'na Beraberlikle Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Çekya'da düzenlenen Vaclav Jezek Turnuvası ilk maçında İsviçre ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmayı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba takip etti.

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Çekya'da düzenlenen Vaclav Jezek Turnuvası ilk maçında İsviçre ile 0-0 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Radotin Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

Karşılaşmayı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba da tribünden takip etti.

Turnuvada İsviçre, Meksika ve İrlanda Cumhuriyeti ile mücadele eden ay-yıldızlılar, bir sonraki maçını 5 Eylül Cuma günü Meksika ile oynayacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Fenerbahçe'de giden gidene! Taraftarın sevgilisi de takımdan ayrıldı

Taraftarın sevgilisi de takımdan yollandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalması için her şey yapılıyor! Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı

Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.