18 Yaş Altı Milli Takım, Vaclav Jezek Turnuvası'na Beraberlikle Başladı

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Çekya'da düzenlenen Vaclav Jezek Turnuvası ilk maçında İsviçre ile 0-0 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Radotin Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

Karşılaşmayı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba da tribünden takip etti.

Turnuvada İsviçre, Meksika ve İrlanda Cumhuriyeti ile mücadele eden ay-yıldızlılar, bir sonraki maçını 5 Eylül Cuma günü Meksika ile oynayacak.