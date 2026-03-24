Haberler

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Cebelitarık'ı 7-0 yendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. tur ilk maçında Cebelitarık'ı 7-0 yendi. Golleri Thierry Darnel Karadeniz, Yusuf Can Karademir, Hasan Ege Akdoğan, Tuna Baran Demir ve Boran Eligüzel kaydetti.

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. tur ilk maçında Cebelitarık'ı 7-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede milliler, ilk yarıyı Thierry Darnel Karadeniz'in 33 ve 40. dakikalarda kaydettiği gollerle 2-0 önde tamamladı.

53. dakikada Yusuf Can Karademir, 55 ve 80. dakikalarda Hasan Ege Akdoğan, 77. dakikada Tuna Baran Demir ve 88. dakikada Boran Eligüzel'in golleriyle ay-yıldızlılar, müsabakadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Gruptaki diğer maçta Ermenistan ile Kosova 1-1 berabere kaldı.

Milliler, grubu lider bitirmesi durumunda gelecek sezon A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

