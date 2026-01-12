Haberler

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın ilk maçına çıkacak

Güncelleme:
Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Raunt'ta yarın Sofya'da Romanya ile karşılaşacak. Milliler, şampiyon olarak tamamladıkları takdirde, 1-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Raunt ilk maçında yarın Romanya ile karşılaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye, B Grubu'nda Romanya ve Sırbistan ile mücadele edecek. Milliler, 15 Ocak Perşembe günü de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Elemeleri şampiyon olarak tamamlayan ülke, 1-12 Temmuz tarihlerinde Letonya ve Litvanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne doğrudan katılma hakkı elde edecek. Diğer ülkeler ise mart ayında düzenlenecek 2. raunt elemelere katılacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
