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Voleybol: 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası

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Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İzlanda'yı 3-0 yenerek namağlup yarı finale yükseldi.

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki altıncı maçında İzlanda'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Milli takım, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşmayı 25-12, 25-10 ve 25-12'lik setlerle kazandı.

Ay-yıldızlılar, grup etabında 6 maçta 6 galibiyet alarak namağlup bir şekilde yarı finale yükselmeyi garantiledi.

Milli takım, turnuvadaki son maçında yarın TSİ 12.30'da İtalya ile grup liderliği için karşılaşacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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