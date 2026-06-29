18 Yaş Altı Kadın Sutopu Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda ilk 10 için havuza girdi

18 Yaş Altı Kadın Sutopu Milli Takımı, bu yıl İspanya'da yapılacak Dünya Şampiyonası için ilk kampını Adana'da gerçekleştiriyor.

A Milli Kadın Sutopu Başantrenörü Dimitris Mavrotas liderliğinde, Yüreğir Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışan 33 kişilik ay-yıldızlı ekip, günde çift antrenman yapıyor.

İspanya'nın Tenerife Adası'nda 16-23 Ağustos'ta düzenlenecek 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası'na hazırlanan milli takım, şampiyonada ilk 10'a girmeyi hedefliyor.

Başantrenör Mavrotas, AA muhabirine, şampiyona öncesi heyecanlı olduklarını söyledi.

İlk kez Adana'da kamp gerçekleştirdiklerini belirten Mavrotas, "Adana havuz ve sportif imkanlar açısından oldukça yüksek. Bizim için çok güzel bir hazırlık kampı oluyor. Bu süreçte kampımızı 33 sporcu ile sürdürüyoruz, birkaç gün sonra bu sayı 39'a çıkacak. Yüksek katılımlı bir milli takım kampı." dedi.

Mavrotas, şampiyonada Çin ve ABD gibi zorlu rakiplerinin olduğunu, hazırlıklarını da ona göre planladıklarını dile getirdi.

"Hedefimiz ilk 10'un içinde yer almak"

Takımdaki çalışmaların çok iyi gittiğinin altını çizen Mavrotas, şu ifadeleri kullandı:

"Bu zorlu sürece en iyi şekilde hazırlanıp en iyi sıralamayı elde etmek istiyoruz. Ana hedefimiz ilk 10'un içinde yer almak, antrenmanda bunu deneyen, kendini zorlayan, mücadele eden Türk kadını olduğunu gösteren harika sporcularımız var."

Mavrotas, şampiyonaya kadar kampların yurt dışında da süreceğini belirterek, bu süreçte en iyi kadroyu belirlemeye çalışacaklarını kaydetti.