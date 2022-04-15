18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası
AA - Hilmi Sever - Spor
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18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda Türkiye, üçüncü maçında İzlanda'ya 4-2 yenildi.
18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda Türkiye, üçüncü maçında İzlanda'ya 4-2 yenildi.
Zeytinburnu Buz Hokeyi Salonu'nda oynanan maçta ilk periyodu 2-0, ikinci periyodu da 3-1 önde kapatan konuk ekip, salondan 4-2 galip ayrıldı.
Milliler, grubundaki ilk maçında Tayvan'a 8-3, ikinci maçında da Belçika'ya 5-0 mağlup olmuştu.
Grupta günün diğer maçlarında Belçika, Meksika'yı 9-1, Tayvan da İsrail'i 5-2 yendi.
Üçüncü maçlar sonunda Tayvan averajla liderliğini korurken, aynı puanda İzlanda ikinci sırada yer aldı.
Ay-yıldızlı ekip, gruptaki üçüncü maçını 15 Nisan Cuma günü İsrail ile oynayacak.
Millilerin yer aldığı A Grubu'nda Belçika, Tayvan, İsrail, İzlanda ve Meksika bulunuyor.
AA / Hilmi Sever - Spor