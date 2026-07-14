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18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Sırbistan'a mağlup oldu

18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Sırbistan'a mağlup oldu
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18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'a 3-1 yenilerek gruptaki 5. mağlubiyetini aldı. Son maçta ev sahibi İtalya ile karşılaşacak.

18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki altıncı grup maçında Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.

Milliler, Sırbistan karşısında oynadığı mücadeleyi 25-23, 27-25, 23-25, 25-15'lik setlerle kaybederek gruptaki 5'inci mağlubiyetini yaşadı.

18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, gruptaki yedinci ve son maçında 15 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de ev sahibi İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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