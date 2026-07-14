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Voleybol: Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası

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18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki altıncı maçında Sırbistan'a 3-1 yenilerek gruptaki 5. mağlubiyetini aldı. Takım, son maçında yarın İtalya ile karşılaşacak.

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki altıncı maçında Sırbistan'a 3-1 yenildi.

İtalya'nın Porto San Giorgio kentinde oynanan karşılaşmayı 25-23, 27-25, 23-25 ve 25-15'lik setlerle kaybeden ay-yıldızlılar, gruptaki 5. mağlubiyetini yaşadı.

Milli takım, şampiyonadaki yedinci ve son maçında yarın TSİ 21.00'de ev sahibi İtalya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
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