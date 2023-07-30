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18 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı İsrail'i mağlup etti

Spor Haberleri

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 18 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, İsrail'i 90-88'lik skorla mağlup ederek organizasyonu 5. sırada tamamladı. Ay-yıldızlılarda Mehmet Efe Demirel 20, Emre Tunca 19 sayı kaydetti.

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 18 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, İsrail'i 90-88'lik skorla mağlup ederek organizasyonu 5. sırada tamamladı.

Cair Spor Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını milliler 41-36 önde tamamlarken, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ay-yıldızlılar karşılaşmayı 90-88 kazandı.

Ay-yıldızlılarda Mehmet Efe Demirel 20, Emre Tunca 19 sayı kaydetti. İsrail'de ise Shachar Doron 26 sayıyla oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

basketbol İsrail Spor Haberler

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