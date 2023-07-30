18 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı İsrail'i mağlup etti

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 18 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, İsrail'i 90-88'lik skorla mağlup ederek organizasyonu 5. sırada tamamladı. Ay-yıldızlılarda Mehmet Efe Demirel 20, Emre Tunca 19 sayı kaydetti.