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18 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası yarın İsveç'te başlayacak

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- Türkiye, C Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ ile karşılaşacak

18 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası yarın başlayacak.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki şampiyonada Türkiye, C Grubu'nda İspanya, Karadağ ve Slovenya ile mücadele edecek.

Milli takım, grup aşamasındaki ilk maçında yarın TSİ 16.45'te Karadağ ile karşılaşacak.

18 Yaş Altı Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosu ve maç programı şöyle:

Kadro

Ayşe Melek Demirer, Azra Tura, Begüm Demir, Begüm Erdal, Defne Çınar, Ece Çelik, Elif Eslem Akdoğan, Esma Tanrıverdi, Fatma Serra Uyar, Liva Aksoy, Naz Secerlioğlu, Simge Erol

Maç programı

Yarın:

16.45 Karadağ-Türkiye

2 Ağustos Pazar:

14.00 Türkiye-İspanya

3 Ağustos Pazartesi:

21.45 Türkiye-Slovenya

Kaynak: AA
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