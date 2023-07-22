18 ülkeden 101 paraşütçü Çameli semalarını süsledi

DENİZLİ (İHA) – 9. Çameli XC Open 2023 Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası yarışları, Denizli'nin Çameli ilçesinde bulunan 2150 metre yüksekliğindeki Yaylacık Dağı pistinde başladı. Semaları süsleyen 18 ülkeden 101 paraşütçü, Dünya Kupası'na gidebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Denizli Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi, Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Organizasyonu ve Dünya Hava Sporları Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen 9. Çameli XC Open 2023 Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası yarışları, renkli görüntülerle başladı. Yaylacık Dağı yamaç paraşütü pistinde 21-27 Temmuz 2023 tarihlerinde devam edecek olan yarışlara,18 ülkeden 73'ü yabancı 101 sporcu katılıyor.

Yarışların ilk gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Çameli Belediyesi tarafından yürütülen 'Çameli Hava Sporları Merkezi' projesinin lansmanı ve kısmi açılışı gerçekleştirildi. Yaylacık Dağı'nda mevcut altyapının iyileştirilerek, etkinlik alanının dönüştürüldüğü proje ile Çameli'ye uluslararası standartlarda yamaç paraşütü pist alanının olduğu Hava Sporları Merkezi kazandırılması hedefleniyor. Yamaç paraşütü okullarının kullanacağı Karadağ'daki tesislerin bitirilmesiyle tamamlanacak olan projede, bakanlık tarafından toplu açılış yapılacağı kaydedildi.

"Denizli önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor"

Yarışlara katılan tüm sporculara başarılar dileyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, "Yamaç paraşütü konusunda artık dünyada ve ülkemizde adından söz ettiren Çameli ilçemizde, böyle güzel bir etkinlik olmasından dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 18 ülkeden 101 sporcu yarışmalara katıldı. Yaklaşık 6 gün sürecek yarışmalarda kullandığımız bu alanda, tekrardan düzenlenme çalışmaları yapıldı. Bugün yapılan törenle birlikte tesisler faaliyete geçirilmiş oldu. Denizli tarihi, kültürü ve doğal yapısıyla birçok sporun yapılmasına çok uygun bir kentimizdir. Konaklama, üretim, sanayi, ticaret konularında marka şehir olan Denizlimiz spor organizasyonlarında da marka olması hususunda hedeflerimiz var. Şu anda satranç turnuvaları, judo şampiyonası ve Ege Bilardo Şampiyonası gibi 3-4 önemli organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Denizlimiz'de 1000 yakın sporcu farklı alanlarda yarışıyor" dedi.

"Çameli yamaç paraşütünde dünya markası"

Çameli'nin yamaç paraşütü konusunda bir dünya markası olduğuna işaret eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan da "Bugün 9. Çameli XC Open 2023 Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası yarışmasının startını vermiş olduk. 18 ülkeden 101 yarışmacımız var. İçlerinde 28 Türk yarışmacımız var. Avusturalya'dan Amerika'ya kadar, Çin'den Kanada'ya kadar şu anda yarışmacılarımız var. Dünyanın her yerinden buraya yarışmacı gelmesinin sebebi organizasyonun güzel hazırlanmasıydı. İlçemizde Belediye, Kaymakamlık, Gençlik Spor ile paydaşlarımızın desteğiyle güzel organizasyonlar yapabiliyoruz. Bu tüm dünyada benimsenmiş durumda. Çameli, yamaç paraşütü konusunda bir marka oldu" diye konuştu.

"2024 yılı hedefimiz Dünya Kupası'nı Çameli'nde yapmak"

Yaylacık Dağı yamaç paraşütü pistinin hem eski hem de yeni haliyle dünyanın en iyi pistlerinden birisi olduğuna işaret eden Başkan Arslan, şöyle konuştu:

"Çameli Yamaç Paraşütü Pisti eski haliyle de dahil dünyadaki en güzel pistlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Şu anda Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti teknik donanımıyla birlikte dört dörtlük bir uçuş pisti haline geldi. İnşallah çok yakın bir zamanda Karadağ'daki özellikle yamaç paraşütü okullarının acemiliklerinin uçmuş olduğu bölgedeki tesisimizi tamamlayıp, toplu açılışını yapacağız. 2024 yılı hedefimizin, Word Kamp Dünya Şampiyonasını Çamelimizde yapmak olduğunu belirtmek isterim. Çok yakın zamanda da bunun resmi açıklamasını yapmış olacağız."

"Çameli, Denizli'nin yükselen yıldızı"

Çameli'nin Denizli'nin yıldızı yükselen ilçelerinden bir tanesi olduğuna işaret eden İlçe Kaymakamı Kübra Eroğlu ise "Böyle bir ilçede kaymakamlık yapmak ve bu projelerle var olabilmek, bu projeleri desteklemek onur ile şeref kaynağı oldu. Bu projelerde en önemlisi, şunu gözlemliyoruz. Belediye Başkanlığımızın destekleri oluyor. Belediye Başkanlığımızın verdiği desteklerle birlikte artık Denizli'nin Çameli ilçesi yükselişte. Bundan dolayı da Belediye Başkanımız Cengiz Arslan'a çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyona 18 ülkeden 101 yarışmacı katıldı. Bu organizasyon ilçe açısından önemli bir yere sahip. Katkılıları bulunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

6 gün boyunca devam edecek 9. Çameli XC Open 2023 Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası yarışlarında, Yaylacık Dağı'ndan atlayarak belirlenen gol noktalarına ulaşmaya çalışacak olan sporcular, alacakları puanlara göre Yamaç Paraşütü Dünya Kupası için avantaj sağlamayı hedefleyecek. Yarışlarda dereceye girecek sporcular 27 Temmuz günü düzenlenecek törenle ödüllendirilecek. - DENİZLİ