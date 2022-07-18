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18 Temmuz Pazartesi Spor Gündemi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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18 Temmuz Pazartesi Spor Gündemi

FENERBAHÇESarı-lacivertlilerde Dinamo Kiev maçının hazırlıkları sürecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerde Dinamo Kiev maçının hazırlıkları sürecek.

GALATASARAY

11.30 Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da futbolcular Emirhan Kayar, Beknaz Almazbekov ve Hamza Akman açıklamalarda bulunacak.

11.45 Sarı-kırmızılılar hazırlıklarına basına açık antrenmanla devam edecek.

BEŞİKTAŞ

Takım izinli

TRABZONSPOR

Slovenya kampını tamamlayarak izne ayrılan bordo-mavili takım, 20-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kampın 2'nci etabını gerçekleştirecek.

ANTALYASPOR

Kırmızı-beyazlıların anlaşma sağlamaya çalıştığı ABD'li forvet oyuncusu Haji Wrigth ve Sam Larsson ile bugün akşam saatlerinde sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fraport TAV Antalyaspor ikinci kamp dönemini 18- 30 Temmuz tarihleri arasında Almanya'nın Hannover ve Bielefeld kentlerinde yapacak. Kırmızı beyazlılar bugün saat 17.30'da tesislerinde yapacağı son antrenmanın ardından 20.30'da Almanya'ya uçacak.

UEFA

13.00 UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3'üncü eleme turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek. Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turunda mücadele eden Fenerbahçe, Konferans Ligi'nin 2'nci eleme turunda yer alan Medipol Başakşehir ve Konyaspor'un muhtemel rakipleri belli olacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Dinamo Kiev Fenerbahçe Avusturya Spor Haberler

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