18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü karate müsabakaları sona erdi

18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen okul sporları ve kulüp karate müsabakaları, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda tamamlandı. Müsabakaların ardından başarılı olan sporculara ödülleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, etkinliklerin önemine vurgu yaparak şu açıklamalarda bulundu:

"18 Mart, milletimizin bağımsızlık mücadelesinde gösterdiği kahramanlığın en büyük simgelerinden biridir. Bugün burada, Çanakkale ruhunu yaşatmak adına sporcu gençlerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Karate gibi disiplin gerektiren bir branşta mücadele eden sporcularımız, aynı zamanda milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak bu bilinçle yetişiyor. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kasapoğlu, sporun gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük katkı sağladığını vurgulayarak, özellikle okul sporları ve kulüp düzeyindeki etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini belirtti. - AFYONKARAHİSAR