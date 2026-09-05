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İsmail Akçay Yol Koşusu Yarın Balıkesir'de

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Türk atletizminin efsane maratoncusu İsmail Akçay anısına düzenlenen 18. Yol Koşusu, yarın Balıkesir'de 10 kilometre mesafede koşulacak. 16 yaş üstü yerli ve yabancı sporcuların katılabileceği yarış saat 18.00'de başlayacak.

Türk atletizm tarihinin önemli maratoncularından İsmail Akçay adına bu yıl 18'incisi düzenlenecek İsmail Akçay Yol Koşusu, yarın Balıkesir'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, kadın ve erkek kategorilerinde düzenlenecek yarışa 16 yaş ve üzerindeki yerli ve yabancı sporcular katılabilecek.

Saat 18.00'de başlayacak yarış, 10 kilometre mesafede koşulacak.

Kaynak: AA
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