Haberler

18 Ekim'de Kocaelispor'a konuk olacak Göztepe, maçın hazırlıklarına başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarına başladı. Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yapılan antrenmanda pas ve şut çalışmaları yapıldı, Göztepe 18 Ekim Pazar günü Kocaelispor'a konuk olacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve yenilenme çalışmalarıyla başladı.

Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan takım, günü şut çalışmasıyla tamamladı.

Göztepe, 18 Ekim Pazar günü Kocaelispor'un konuğu olacak.

Kaynak: AA
Ders saatinde büyük panik! İki okul birden boşaltıldı

Ders saatinde büyük panik! İki okul apar topar tahliye edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'nde 6-3'lük nefes kesen maç

Şampiyonlar Ligi'nde 6-3'lük nefes kesen maç!
Alpay’ın hayali yarım kaldı! Son kez sahneye çıkmak istiyordu

Alpay’ın hayali yarım kaldı! Son isteğini gerçekleştiremedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek mahkeme başkanlarıyla yemekte bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek mahkeme başkanlarıyla bir araya geldi
İstanbul'a üç kurumdan peş peşe uyarı! Sakın bu saatlerde dışarda kalmayın

İstanbul için kırmızı alarma geçildi! 3 kurumdan peş peşe uyarı
Kütahya'da 15 yıllık istimlak davası sonuçlandı! Caddenin ortasına tel çekilip yol kapatıldı

15 yıllık davayı kazandı, caddenin ortasına tel çekildi
FETÖ'nün ABD uzantılı finans ağı deşifre oldu! 4 operasyon, 33 gözaltı

FETÖ'nün ABD uzantılı finans ağı deşifre oldu! 4 operasyon, 33 gözaltı
Topuklu ayakkabısını giyen kadın, başarısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Topuklu ayakkabısını giydi, inanılmazı başardı