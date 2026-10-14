18 Ekim'de Kocaelispor'a konuk olacak Göztepe, maçın hazırlıklarına başladı

18 Ekim'de Kocaelispor'a konuk olacak Göztepe, maçın hazırlıklarına başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarına başladı. Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yapılan antrenmanda pas ve şut çalışmaları yapıldı, Göztepe 18 Ekim Pazar günü Kocaelispor'a konuk olacak.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve yenilenme çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan takım, günü şut çalışmasıyla tamamladı.
Göztepe, 18 Ekim Pazar günü Kocaelispor'un konuğu olacak.
Kaynak: AA