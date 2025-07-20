18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali Kuzey Makedonya'da Başladı

18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali Kuzey Makedonya'da Başladı
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin açıklamasına göre, EYOF'un açılış töreni Üsküp'teki Jane Sandanski Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende Türkiye kafilesi adına ay-yıldızlı bayrağı, voleybol milli takımı kaptanı Ceylin Kuyan ile basketbol milli takımı kaptanı Ömer Kutluay taşıdı.

18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF), Kuzey Makedonya'da başladı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin açıklamasına göre EYOF'un açılış töreni, başkent Üsküp'teki Jane Sandanski Spor Merkezi'ndeki düzenlendi.

Törende, Türkiye kafilesi adına ay-yıldızlı bayrağı, voleybol milli takımı kaptanı Ceylin Kuyan ile basketbol milli takımı kaptanı Ömer Kutluay taşıdı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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