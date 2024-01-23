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17 yıl sonra geri döndü! Arturo Vidal'in yeni adresi Colo Colo

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Kariyerinin son demlerine gelen Arturo Vidal, 17 yıl sonra futbola başladığı Şili'nin Colo Colo takımına transfer oldu.

Kariyerinde Juventus, Barcelona, Bayern Münih ve Inter gibi dünya devleri bulunan Arturo Vidal, altyapısında yetiştiği kulüp Colo Colo'ya geri döndü.

"TEKRAR BULUŞTUK KRAL"

Colo Colo sosyal medya hesabından transfere ilişkin paylaşımında, "Şili tarihinin en çok kazanan futbolcusunu, muhteşem Arturo Erasmo Vidal Pardo'yu selamlıyoruz! Tekrar buluştuk Kral" ifadelerini kullandı.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Arturo Vidal'in kariyerinde 5 Serie A, 3 Bundesliga, 1 La Liga, 1 Libartadores şampiyonluğu bulunurken 2015 ve 2016 yıllarında da Copa America'yı iki kez kazandı.

17 yıl sonra geri döndü! Arturo Vidal'in yeni adresi Colo Colo

Kaynak: Haberler.com / Spor

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