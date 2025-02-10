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17 yaşındaki Türk futbolcu Hollanda'da fırtına gibi: Robin van Persie hayran kaldı

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Hollanda Eredivisie'de 17 yaşındaki Türk oyuncu Eser Gürbüz, Heerenveen ile Twente arasındaki mücadelede etkileyici performansıyla dikkat çekti. Mücadelede son sözü Gürbüz söyledi ve 90+3. dakikada attığı golle skora denge getirdi. Robin van Persie, genç oyuncu hakkında, "Eser için çok güzel bir durum. Burnu golün kokusunu alıyor, her zaman doğru yerde oluyor" dedi.

Hollanda Eredivisie'de Robin van Persie'nin çalıştırdığı Heerenveen, Abe Lenstra Stadyumu'nda Twente ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip üçüncü dakikada Rots ve 23. dakikada Lagerbielke'nin golleriyle 2-0 öne geçti. 33. dakikada Lukovic'in golü farkı bire indirdi. 35. dakikada Twente, Kuipers'in kırmızı kartının ardından 10 kişi kaldı.

SON DAKİKADA GOL ATTI

53. dakikada Van Ee ile beraberliği yakalayan Heerenveen, 62. dakikada Wolfswinkel'in golüne engel olamayınca yine geriye düştü. Zorlu mücadelede son sözü Eser Gürbüz söyledi. 73. dakikada oyuna giren 17 yaşındaki oyuncu 90+3. dakikada attığı golle skora bir kez daha denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

17 yaşındaki Türk futbolcu Hollanda'da fırtına gibi: Robin van Persie hayran kaldı

VAN PERSIE ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Heerenveen Teknik Direktörü Robin van Persie, Eser Gürbüz hakkında, "Eser için çok güzel bir durum. Burnu golün kokusunu alıyor, her zaman doğru yerde oluyor. 17 yaşında bir çocuk nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynuyor. Çekinmeden, risk alarak ve cesaretle. Onu iyi yönetmek bana bağlı. Taraftarların onu sevdiğini biliyorum. Sakin bir şekilde adım adım devam etmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"GOL ATACAĞIMI HİSSETMİŞTİM"

Mücadelenin ardından attığı golle ilgili konuşan genç oyuncu da, "Levi Smans'ın orta yaptığı gördüm. Hareketlenerek şans bulmaya çalıştım. Yine doğru yerdeydim. Sahaya girerken gol atacağımı hissetmiştim" dedi.

17 yaşındaki Türk futbolcu Hollanda'da fırtına gibi: Robin van Persie hayran kaldı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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