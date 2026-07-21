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Voleybol: Balkan 17 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası

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Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası ilk maçında Moldova'yı 3-0 mağlup etti. Yarın Kosova ile karşılaşacak.

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'ndaki ilk maçında Moldova'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, grup etabındaki ilk karşılaşmasında Moldova'yı 25-5, 25-8 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Milli takım, Balkan Şampiyonası'ndaki ikinci maçında, yarın TSİ 17.30'da Kosova ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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