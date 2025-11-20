Haberler

17 Yaş Altı Milli Takımı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda 3'te 3 Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda grup lideri olarak ikinci tura yükseldi. Teknik direktör Selçuk Erdoğan, oyuncularının performansını övgüyle değerlendirdi ve ulaştıkları futbol düzeyinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda grup birincisi olarak ikinci tura yükselen 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Selçuk Erdoğan, oyuncularının performansından övgüyle bahsederek 3'te 3 yaptıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Selçuk Erdoğan, ay-yıldızlı takımın ulaştığı futbol düzeyinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ait internet sitesinde açıklamaları yer alan Erdoğan, "Dünyanın en güzel bayrağının gölgesinde, yüksek aidiyet ve güçlü temsiliyet ile başladığımız bu yolculuğun üçüncü ve en anlamlı yılındayız. Güzel oyuna dair çıktığımız bu serüvende saygı, disiplin ve profesyonellik temel yapı taşlarımızdı. UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası eleme turunda takımımız 'Türk'ün olduğu her yer her zaman Türkiye' mottosuyla sahaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Genç millilerin ortaya koyduğu oyundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuk Erdoğan, şunları kaydetti:

"Maçlarda sert rakiplere karşı ortaya koyduğumuz derinlik ve geçiş oyunları ile beraberinde ikili üçlü rotasyonlar turnuvada taktiksel açıdan bizi üst seviyeye taşıdı. Bu önemli ve değerli 3 yıllık süreçte nihai amacımız güçlü bir oyun düzeyine erişmekti. Bu düzey sayesinde, maçlarda galibiyet de grup liderliği de kayıpsız şekilde geldi. Eleme turunda 3'te 3 yaptığımız için çok mutluyuz. Ayrıca ulaştığımız futbolun düzeyi de çok memnuniyet verici."

Futbolda hep ilginç hikayelerin varlığına işaret eden Erdoğan, "Sırbistan'daki ilk iki maçımızı bir alışveriş merkezinin çatı katına inşa edilmiş suni çim zeminli bir statta oynadık. Şartlar ne kadar sıra dışı da olsa biz planlı ve sistemli çalışmamızdan ödün vermedik. Bu süreçte verdikleri destek için Türkiye Futbol Federasyonu ve milli takımlarımızın değerli mensuplarına, dayanışma içinde çalıştığımız kulüplerimizin değerli temsilcilerine ve ailelerimize, bilhassa da mücadeleleri için 2009 doğumlu oyuncu kuşağımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

17 Yaş Altı Milli Takımı, 2025-2026 UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda Sırbistan'da oynadığı maçlarda Bosna Hersek'i 3-1, Malta'yı 5-0 ve ev sahibi Sırbistan'ı 3-2 yenerek 3'te 3 yaptı ve grubunu 9 puanla tamamlayarak ikinci tura yükselme başarısı gösterdi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.