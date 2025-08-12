17 Yaş Altı Milli Takım, Telki Kupası'na Beraberlikle Başladı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Macaristan'da düzenlenen Telki Kupası'ndaki ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti ile 2-2 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte yakınlarında bulunan Telki kasabasındaki Globall Hotel Spor Merkezi'nde oynanan mücadelede ay-yıldızlıların gollerini 28. dakikada Emin Eren Sayar ve 90. dakikada Ada Yüzgeç attı. İrlanda Cumhuriyeti'nin gollerini ise 30 ve 35. dakikalarda Trevor Molloy Murray kaydetti.

Milli takımda Mustafa Duru, 79. dakikada çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Türkiye, Telki Kupası'nda İrlanda Cumhuriyeti'nin yanı sıra Macaristan ve İzlanda ile mücadele edecek. Turnuvaya İrlanda Cumhuriyeti maçı ile başlayan milliler, 14 Ağustos Perşembe günü ev sahibi Macaristan ile oynadıktan sonra 16 Ağustos Cumartesi günü İzlanda maçı ile turnuvayı tamamlayacak.