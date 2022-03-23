17 Yaş Altı Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

SİVAS (AA) - Türkiye Güreş Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve Sivas'ta düzenlenen 17 Yaş Altı Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda final heyecanı yaşandı.

Türkiye Güreş Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 55 ilden 174 kulübün yaklaşık bin sporcusu katıldı.

Kıyasıya geçen müsabakalar sonucunda 45 kiloda Kahraman Eski, 48 kiloda Burak Yalçın, 51 kiloda Mustafa Kara, 55 kiloda Sezgin Koşar, 60 kiloda Abdullah Top, 65 kiloda Sefa Yıldırım, 71 kiloda Ahmet Yağan, 80 kiloda Can Bafra, 92 kiloda Burak Karabulut ve 110 kiloda Yakup Temel, Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyonada dereceye girenlere madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Yusuf Gümüş ile diğer yetkililer verdi.