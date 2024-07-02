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17 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası Ankara'da Başladı

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Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada 22 ülkeden 44 kadın ve 58 erkek sporcu madalya için mücadele edecek.

17 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, 22 ülkeden 44 kadın ve 58 erkek sporcu madalya mücadelesi verecek.

Eskrim sıralama müsabakalarıyla başlayan şampiyonada sporcular, ilk kez uluslararası bir turnuvada eskrim dışında engel parkuru kategorisinin yanı sıra yüzme ve laser run (koşu ve atıştan oluşuyor) kategorilerinde madalya arayacak.

Organizasyonda Türkiye adına İrem Su Kocaoğlan, Elif Naz Aktaş, Tülya Kesebir, Yağmur Akgün, Muharrem Yağız Cantosun, Arda Meriç, Kaan Akbaba ve Muhammed Emir Kurtulan yarışıyor.

17 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası, 6 Temmuz'da kadın ve erkekler bireysel finallerinin ardından 7 Temmuz'da yapılacak karışık bayrak yarışlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

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