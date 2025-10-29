160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz

Sporcu Katie Nicole, 160 kilometrelik koşu sonrası ayaklarının son halini paylaştı. Dağlık ve zorlu parkurlarda koşan Nicole, yarış boyunca hem fiziksel hem de mental sınırlarını zorladı.

PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Koşunun ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Nicole'ün ayaklarının ve ayak parmaklarının belirgin şekilde şiştiği, derisinin su topladığı dikkat çekti.

Sporcunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak viral hale geldi. Kullanıcılar, Nicole'ün dayanıklılığına hayran kaldıklarını belirtti.