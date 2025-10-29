Haberler

160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz

160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz
Güncelleme:
Sporcu Katie Nicole, tamamladığı 160 kilometrelik ultra maraton sonrası ayaklarının son halini sosyal medyada paylaştı. Paylaşımda, sporcunun ayaklarının ve ayak parmaklarının aşırı derecede şiştiği görülürken, görüntüler kısa sürede gündem oldu.

  • Sporcu Katie Nicole, 160 kilometrelik koşu sonrası ayaklarının şiştiğini ve derisinin su topladığını paylaştı.
  • Paylaşım sosyal medyada viral oldu ve binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sporcu Katie Nicole, 160 kilometrelik koşu sonrası ayaklarının son halini paylaştı. Dağlık ve zorlu parkurlarda koşan Nicole, yarış boyunca hem fiziksel hem de mental sınırlarını zorladı.

PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Koşunun ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Nicole'ün ayaklarının ve ayak parmaklarının belirgin şekilde şiştiği, derisinin su topladığı dikkat çekti.

Sporcunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak viral hale geldi. Kullanıcılar, Nicole'ün dayanıklılığına hayran kaldıklarını belirtti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
