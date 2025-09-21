16 Yaşındaki Hasan Yakub İlçin, Süper Lig'e damga vurdu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçta Hesap.com Antalyaspor ile Zecorner Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

16 YAŞINDA SAHAYA ÇIKTI

Antalyaspor forması giyen 16 yaşındaki Hasan Yakub İlçin, Kayserispor maçına ilk 11'de başladı ve teknik direktörü Emre Belözoğlu tarafından 71 dakikada görev aldı. Merkez orta saha oyuncusu, gösterdiği performansla maçın en iyilerinden biri oldu ve maçı 7.1 rating ile tamamladı.

EMRE BELÖZOĞLU BENZETMELERİ YAPILDI

Futbolseverler, genç oyuncunun performansının ardından sosyal medyada Hasan Yakub İlçin için''Yeni Emre Belözoğlu'' benzetmeleri yaptı.

İşte Hasan Yakub İlçin'in Kayserispor maçı performansı;