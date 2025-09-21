Haberler

16 Yaşındaki Hasan Yakub İlçin, Süper Lig'e damga vurdu

Antalyaspor forması giyen 16 yaşındaki Hasan Yakub İlçin, Kayserispor maçına ilk 11'de başlayıp 71. dakikada oyundan alındı. Genç futbolcu maçı 7.1 rating ve 7'de 7 uzun pas isabeti ile tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçta Hesap.com Antalyaspor ile Zecorner Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

16 YAŞINDA SAHAYA ÇIKTI

Antalyaspor forması giyen 16 yaşındaki Hasan Yakub İlçin, Kayserispor maçına ilk 11'de başladı ve teknik direktörü Emre Belözoğlu tarafından 71 dakikada görev aldı. Merkez orta saha oyuncusu, gösterdiği performansla maçın en iyilerinden biri oldu ve maçı 7.1 rating ile tamamladı.

EMRE BELÖZOĞLU BENZETMELERİ YAPILDI

Futbolseverler, genç oyuncunun performansının ardından sosyal medyada Hasan Yakub İlçin için''Yeni Emre Belözoğlu'' benzetmeleri yaptı.

İşte Hasan Yakub İlçin'in Kayserispor maçı performansı;

  • İsabetli Pas: 32/34%94
  • Uzun Top: 7/7
  • İkili Mücadele: 5/8
  • Top Çalma: 2
  • Pas Arası: 1
