16 Yaş Altı Türkiye Buz Hokeyi Şampiyonu Buzadam Spor Kulübü

16 Yaş Altı Türkiye Buz Hokeyi Şampiyonası'nda 2024-2025 sezonunun şampiyonu Buzadam Spor Kulübü oldu.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre üç gün süren organizasyon, başkentteki Ümitköy Buz Pisti'nde gerçekleştirildi.

Buzadam Spor Kulübü, sezonu şampiyon tamamlarken İstanbul Büyükşehir Belediyespor ikinci, Genç Ankaralılar Spor Kulübü ise üçüncü oldu.