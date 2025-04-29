16 yaş altı milli takımlarının, Avrupa voleybol şampiyonalarındaki rakipleri belli oldu

Türkiye kadın ve erkek milli takımlarının, Avrupa 16 yaş altı voleybol şampiyonalarındaki rakipleri açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-13 Temmuz'da Arnavutluk ve Kosova'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 CEV U16 Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda milli takım, 2. Grup'ta Kosova, Hırvatistan, Macaristan, Slovenya, Çekya, Yunanistan ve Karadağ ile eşleşti.

Türkiye 16 Yaş Altı Milli Erkek Voleybol Takımı ise 23 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde Ermenistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda İtalya, Bulgaristan, Sırbistan, Çekya, Fransa, Ukrayna ve Macaristan'ın bulunduğu 2. Grup'ta yer aldı.